На Красной Поляне появилось масштабное граффити о природе Кавказа

Здание пожарного депо на Красной Поляне оформили масштабным муралом с изображением природы Западного Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба РГО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба РГО Фото: пресс-служба РГО

Основным элементом композиции стала кавказская серна, символизирующая местную фауну. В художественное оформление также содержит изображения переднеазиатского леопарда, бородача-ягнятника и кавказского рододендрона.

Автор проекта Роман Филиппов рассказал, что создание этого арт-объекта на популярном курорте является серьезной ответственностью, поскольку его смогут увидеть путешественники со всей страны. Художник подчеркнул, что главной задачей было передать красоту природы Западного Кавказа и напомнить о важности ее сохранения.

Руководитель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка акцентировал внимание на значимости проекта в деле экологического просвещения и сохранения природного наследия для следующих поколений.

«Ъ-Сочи» писал, что следственные органы Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении двух соучастников, которые незаконно возводили банный комплекс на территории, имеющей федеральное природное значение, в Адлерском районе. Общая сумма причиненного государству ущерба составила свыше 230 млн руб.

Мария Удовик