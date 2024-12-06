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Обвиняемых в строительстве бани на охраняемой территории осудят в Сочи

Сочинские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух сообщников, построивших банный комплекс на территории федерального природного значения в Адлерском районе без разрешительных документов. Ущерб государству оценили в более чем в 230 млн руб., сообщает пресс-служба УВД курорта.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Обвиняемыми являются житель Сочи и его сообщник из Москвы. В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов). Материалы дела направили в суд для рассмотрения.

«Ъ-Сочи» писал, что главу садоводческого товарищества «Меркурий» обвиняют в мошенничестве с землями Сочинского нацпарка и подделке документов. Городская прокуратура завершила проверку и утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу. Материалы направили в суд для рассмотрения.

Мария Удовик

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