Обвиняемых в строительстве бани на охраняемой территории осудят в Сочи

Сочинские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух сообщников, построивших банный комплекс на территории федерального природного значения в Адлерском районе без разрешительных документов. Ущерб государству оценили в более чем в 230 млн руб., сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Обвиняемыми являются житель Сочи и его сообщник из Москвы. В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов). Материалы дела направили в суд для рассмотрения.

«Ъ-Сочи» писал, что главу садоводческого товарищества «Меркурий» обвиняют в мошенничестве с землями Сочинского нацпарка и подделке документов. Городская прокуратура завершила проверку и утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу. Материалы направили в суд для рассмотрения.

Мария Удовик