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Прямое авиасообщение между Сочи и Нальчиком откроется в январе

Авиакомпания «Азимут» открывает новое направление между Сочи и Нальчиком с 4 января 2025 года. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба перевозчика.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В период зимней навигации воздушные суда будут осуществлять рейсы по субботам. Вылет из Сочи назначен на 6:05 с прибытием в Нальчик в 7:15. Обратный рейс отправляется в 8:15 и приземляется в Сочи в 9:30. Длительность перелета составит чуть больше часа.

Минимальная стоимость авиабилета в одном направлении установлена около 2,2 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что аэропорт курорта в новогодний период рассчитывает обслужить около 470 тыс. человек. Это на 5% меньше, чем годом ранее (500 тыс. пассажиров). Полеты в период новогодних праздников 2024/2025 года планируются по 71 направлению.

Вячеслав Рыжков

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