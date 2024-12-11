Песков о возможном ослаблении РФ на Ближнем Востоке: для нас приоритет — СВО
Россия находится в диалоге со всеми странами Ближнего Востока, но абсолютным приоритетом для нее является специальная военная операция на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«Специальная военная операция является абсолютным приоритетом для нашей страны, мы должны обеспечить интересы нашей безопасности, интересы наших русских людей, что мы и сделаем. СВО идет своим чередом, ее цели будут достигнуты»,— сказал журналистам господин Песков в ответ на вопрос о том, связано ли ослабление позиций РФ на Ближнем Востоке с военными действиями на Украине.
Господин Песков отметил, что Россия не может не контактировать с теми, кто контролирует ситуацию в Сирии, так как в стране находятся российские граждане и объекты. Однако он отказался подробнее рассказать об этих контактах, так как «прошло слишком мало времени».
27 ноября в Сирии началось наступление исламистских группировок в провинциях Алеппо и Идлиб. 8 декабря антиправительственные войска вошли в сирийскую столицу Дамаск и заявили о свержении президента Башара Асада. Господин Асад снял с себя полномочия и уехал в Россию, где получил политическое убежище. В Сирии остаются две российские военные базы, которые, согласно соглашению со свергнутым правительством, Москва может использовать до 2066 года. Господин Песков отметил, что Россия работает над обеспечением безопасности этих объектов.
О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».