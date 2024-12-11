Песков о возможном ослаблении РФ на Ближнем Востоке: для нас приоритет — СВО

Россия находится в диалоге со всеми странами Ближнего Востока, но абсолютным приоритетом для нее является специальная военная операция на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Специальная военная операция является абсолютным приоритетом для нашей страны, мы должны обеспечить интересы нашей безопасности, интересы наших русских людей, что мы и сделаем. СВО идет своим чередом, ее цели будут достигнуты»,— сказал журналистам господин Песков в ответ на вопрос о том, связано ли ослабление позиций РФ на Ближнем Востоке с военными действиями на Украине.

Господин Песков отметил, что Россия не может не контактировать с теми, кто контролирует ситуацию в Сирии, так как в стране находятся российские граждане и объекты. Однако он отказался подробнее рассказать об этих контактах, так как «прошло слишком мало времени».

27 ноября в Сирии началось наступление исламистских группировок в провинциях Алеппо и Идлиб. 8 декабря антиправительственные войска вошли в сирийскую столицу Дамаск и заявили о свержении президента Башара Асада. Господин Асад снял с себя полномочия и уехал в Россию, где получил политическое убежище. В Сирии остаются две российские военные базы, которые, согласно соглашению со свергнутым правительством, Москва может использовать до 2066 года. Господин Песков отметил, что Россия работает над обеспечением безопасности этих объектов.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».