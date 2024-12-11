В Челябинске вновь ищут подрядчика для продления улицы Братьев Кашириных

Комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил повторный аукцион на проектирование участка улицы Братьев Кашириных от улицы Академика Королева до Лыжных батальонов, рядом с Шершневским водохранилищем. Начальная стоимость контракта составляет 41 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит разработать три варианта проекта. Помимо решений о размещении самой дороги, в документации должно быть предусмотрено обустройство тротуаров, велодорожек, освещения, дождевой канализации и озеленения. Если в границы проезжей части попадут коммуникации, нужно будет предусмотреть их перенос или защиту. Число полос движения будет определено проектом. Ширина тротуаров будет составлять не менее 3 м, велодорожек — не менее 2 м. При этом улице необходимо придать единый архитектурный облик с применением современных инновационных элементов благоустройства.

Стоимость контракта включает затраты на заключение договора с ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» для получения положительного заключения государственной экспертизы результатов проекта строительства. В случае отрицательного решения подрядчик снова проходит этот этап за свой счет. Закончить все работы нужно до конца августа 2026 года.

Проект продления улицы Братьев Кашириных должны были закончить в марте текущего года. В 2022 году для этого комитет дорожного хозяйства заключил контракт с ООО «Группа компаний "ПИРС"» за 12,7 млн руб. (начальная стоимость — 18,8 млн руб.). Однако подрядчик не выполнил работы. Заказчик отправил требование исполнить обязательства в апреле 2024 года, но в мае ситуация не изменилась, и договор расторгли в одностороннем порядке.

Виталина Ярховска