Сочинцы завоевали медали на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №3 Сочи завоевали золото и бронзу на соревнованиях по рукопашному бою в Калининграде. Турнир собрал 629 участников из 35 регионов страны, сообщает департамент физической культуры и спорта курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент физической культуры и спорта Сочи Фото: департамент физической культуры и спорта Сочи

Эллина Орлова и Кирилл Корневкин вошли в число призеров. Госпожа Орлова получила золото в весовой категории до 58 кг среди юниоров 16-17 лет. Господин Корневкин завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 62 кг в той же возрастной группе. Тренирует спортсменов Анзор Кашароков .

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники УВД Сочи завоевали победу на краевых соревнованиях по самбо. Первые места в личном зачете заняли участковые пункта полиции микрорайона Макаренко Армен Туркменян и поселка Дагомыс Грачик Панян, бронзу завоевал Брюс Хриштакян.

Мария Удовик