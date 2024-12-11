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Сочинцы завоевали медали на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №3 Сочи завоевали золото и бронзу на соревнованиях по рукопашному бою в Калининграде. Турнир собрал 629 участников из 35 регионов страны, сообщает департамент физической культуры и спорта курорта в своем Telegram-канале.

Фото: департамент физической культуры и спорта Сочи

Фото: департамент физической культуры и спорта Сочи

Эллина Орлова и Кирилл Корневкин вошли в число призеров. Госпожа Орлова получила золото в весовой категории до 58 кг среди юниоров 16-17 лет. Господин Корневкин завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 62 кг в той же возрастной группе. Тренирует спортсменов Анзор Кашароков .

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники УВД Сочи завоевали победу на краевых соревнованиях по самбо. Первые места в личном зачете заняли участковые пункта полиции микрорайона Макаренко Армен Туркменян и поселка Дагомыс Грачик Панян, бронзу завоевал Брюс Хриштакян.

Мария Удовик

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