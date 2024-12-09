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Команда УВД Сочи завоевала победу на краевых соревнованиях по самбо

Сочинская команда УВД заняла первое место на краевых соревнования по самбо. Состязания проходили в Новороссийске, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В личном зачете отличились участковый пункт полиции микрорайона Макаренко Армен Туркменян и участковый пункта полиции поселка Дагомыс Грачик Панян, занявшие первые места соответственно.

Бронзовую медаль завоевал участковый пункта полиции поселка Дагомыс Брюс Хриштакян. В результате борьбы команда УВД Сочи заняла первое место в общекомандном зачете.

«Ъ-Сочи» писал, что два представителя курорта завоевали призовые места на Первенстве мира по смешанным боевым единоборствам. Соревнования проходили в Смоленске и собрали участников в возрасте 16-17 лет, как юношей, так и девушек.

Мария Удовик

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