SpaceX стала самой дорогой частной компанией в мире

Оценочная стоимость SpaceX достигла $350 млрд, сообщает Bloomberg. Это делает SpaceX самой дорогой частной компанией в мире. Она опередила по этому показателю китайскую ByteDance, стоимость которой в ноябре оценивалась в $300 млрд.

SpaceX проводит очередной раунд финансирования, в рамках которого инвесторы приобретут акции компании на общую сумму $1,25 млрд. Компания достигла соглашения с инвесторами о покупке акций космического стартапа по цене $185 за штуку. Предыдущий раунд проводился в конце сентября. Тогда акции продавались по $112, а оценочная стоимость компании составляла $210 млрд.

В самой компании детали инвестиционного соглашения не раскрывают.

Кирилл Сарханянц