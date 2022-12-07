Ростовская компания спроектирует продление улицы Братьев Кашириных в Челябинске

Подвели итоги аукциона по выбору подрядчика для разработки проекта продления улицы Братьев Кашириных на участке от Академика Королева до Лыжных Батальонов. Работы за 12,8 млн руб. согласилось выполнить ООО «Группа компаний “Пирс”» из Ростова-на-Дону, сообщается на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет разработать три варианта проекта, где будет предусмотрено размещение не только самой дороги, но и тротуаров, велодорожек, освещения, дождевой канализации и обустройство озеленения. Если в границы проезжей части попадут коммуникации, нужно будет предусмотреть их перемещение или защиту. Завершить работу предстоит в срок до 29 марта 2024 года.