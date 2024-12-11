Московские власти планируют применять камеры-шумомеры на реке

В Москве проведены испытания камер-шумомеров, сообщил «Ъ» руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык. Сейчас ведется сертификация устройств. Глава ЦОДДа не исключил, что камеры будут использоваться и для контроля шума при речной навигации.

Работа по камерам-шумомерам ведется по двум направлениям — нормативному и технологическому, рассказал господин Кизлык. Законопроект о поправках в КоАП ранее был принят в первом чтении. Сертификация устройств, как ожидается, завершится в 2025 году. Камеры должны получить регистрацию в системе Росстандарта «Аршин», а правительству Москвы нужно будет установить правила использования устройств.

«Не исключено, что камеры эти мы будем применять не только на дороге. У нас сейчас активно развивается речная навигация, к прогулочным маршрутам есть определенные требования, и если на судне идет какая-то громкая реклама или шумная вечеринка с музыкой, это все можно контролировать шумомером и выставлять штрафные санкции»,— сказал господин Кизлык «Ъ».

Госдума приняла законопроект о штрафах за шум автомобилей в первом чтении еще в середине 2023 года. Во втором чтении документ пока не рассматривался.

Подробнее о камерах-шумомерах — в интервью Михаила Кизлыка «Ъ» «"Мы смогли увеличить скорость и обеспечить порядок"».