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10 декабря водители Казани сбили трех пешеходов

В Казани 10 декабря зафиксировали 187 дорожно-транспортных происшествий. Из них четыре ДТП произошли с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Водители столицы Татарстана сбили трех пешеходов. Один из местных жителей переходил проезжую часть в неустановленном месте. Второй пешеход шел на красный сигнал светофора, а третий — выходил на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Вчера также пострадал пассажир общественного транспорта в результате падения.

Сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще у одного водителя не было прав. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили двух граждан.

Вчера в Казани произошло ДТП с участием 9-летнего мальчика. Школьник не убедился в безопасности перехода и со всего разбегу ударился о проезжающий мимо автомобиль.

Диана Соловьёва

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