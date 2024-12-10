В Казани произошло ДТП с участием 9-летнего школьника

В Казани 9-летний школьник стал участником ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы Татарстана.

ДТП произошло сегодня около 12:40. 39-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» из Набережных Челнов ехал со стороны ул. Табеева в направлении ул. А. Аббасова. В это время на дорогу выбежал школьник. Со всего разбега мальчик ударился о проезжающий мимо автомобиль. Школьник не убедился в безопасности перехода.

В результате ДТП мальчик получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

Диана Соловьёва