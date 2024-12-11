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Коммерсантъ FM
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WP: Украина помогла террористической ХТШ незадолго до наступления в Сирии

Украина четыре-пять недель назад отправила в сирийскую провинцию Идлиб 20 опытных операторов беспилотников и около 150 FPV-дронов, сообщили источники обозревателя The Washington Post (WP) Дэвида Игнатиуса. Целью Киева стала помощь исламистской группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России), которая признана террористической со стороны ООН, а также в России, США, Евросоюзе, Великобритании, Австралии, Японии и других странах.

Как пишет господин Игнатиус, помощь Украины, по оценкам западных спецслужб, сыграла скромную роль в свержении президента Сирии Башара Асада. По мнению журналиста, цель Киева была в том, чтобы нанести скрытый удар по российским операциям за рубежом.

Россия неоднократно обвиняла Украину в помощи боевикам в Сирии. В начале октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев при координации с США обучает террористов из «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) новым технологиям производства БПЛА для боевых действий против российских военных. 4 декабря, уже после начала наступления боевиков, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сотрудники украинской военной разведки передают боевикам в Идлибе БПЛА. Источники арабского телеканала «Аль-Маядин» сообщали, что в боях против сирийской правительственной армии вместе с оппозиционными группировками участвовало разведывательное подразделение центра специальных операций Службы безопасности Украины «Белые волки».

О ситуации вокруг Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хотят рисовать новые границы».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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