Украина четыре-пять недель назад отправила в сирийскую провинцию Идлиб 20 опытных операторов беспилотников и около 150 FPV-дронов, сообщили источники обозревателя The Washington Post (WP) Дэвида Игнатиуса. Целью Киева стала помощь исламистской группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России), которая признана террористической со стороны ООН, а также в России, США, Евросоюзе, Великобритании, Австралии, Японии и других странах.

Как пишет господин Игнатиус, помощь Украины, по оценкам западных спецслужб, сыграла скромную роль в свержении президента Сирии Башара Асада. По мнению журналиста, цель Киева была в том, чтобы нанести скрытый удар по российским операциям за рубежом.

Россия неоднократно обвиняла Украину в помощи боевикам в Сирии. В начале октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев при координации с США обучает террористов из «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) новым технологиям производства БПЛА для боевых действий против российских военных. 4 декабря, уже после начала наступления боевиков, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что сотрудники украинской военной разведки передают боевикам в Идлибе БПЛА. Источники арабского телеканала «Аль-Маядин» сообщали, что в боях против сирийской правительственной армии вместе с оппозиционными группировками участвовало разведывательное подразделение центра специальных операций Службы безопасности Украины «Белые волки».

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