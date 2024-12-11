«Известия»: правительство поддержит законопроект о спецсчетах для иноагентов

Правительство готово поддержать законопроект о специальных рублевых счетах для иноагентов, получающих вознаграждение за интеллектуальную деятельность. Об этом говорится в проекте отзыва, подготовленном Минюстом и полученном редакцией «Известий». В документе сказано, что эта инициатива призвана улучшить условия для работы иноагентов.

Законопроект прошел первое чтение в Госдуме в ноябре. Его авторами стали 429 депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Согласно документу, иноагенты обязаны открывать специальные счета для перечисления вознаграждения за интеллектуальную собственность. Если они не сделают этого, эта обязанность возлагается на лицо, которое переводит средства. Деньги с таких счетов могут быть направлены в федеральный бюджет по решению суда или в случаях, установленных правительством. Иноагенты смогут распоряжаться этими средствами только после снятия статуса иностранного агента.

Член комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям Антон Немкин рассказал изданию о подготовке дополнительных норм в преддверии второго чтения. Изменения касаются зачисления средств на спецсчета от продажи имущества, его аренды и других видов доходов.

Отмечается также, что в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве предложили уточнить понятие «специальный рублевый счет» и предусмотреть использование «специального счета» с указанием валюты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Творческим иноагентам выставят спецсчета».