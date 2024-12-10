В Ноябрьске начальником управления молодежной политики стала Алена Олейник

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) назначили начальника управления молодежной политики и туризма администрации. Им стала Алена Олейник, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алена Олейник

Фото: Пресс-служба администрации Ноябрьска Алена Олейник

Фото: Пресс-служба администрации Ноябрьска

Алена Олейник с 2007 года работает в сфере молодежной политики Ноябрьска. Она провела чемпионат по интеллектуальным играм на кубок губернатора ЯНАО «Битва интеллектов», «Встреча поколений». В 2022 году Алену Олейник получила премию департамента молодежной политикки ЯНАО «За вклад в реализацию молодежной политики в ЯНАО» в номинации «Профессионал».

Напомним, ранее в округе назначили нового заместителя главы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа по социальным вопросам. Им стала Влада Ятокина.

Ксения Тарских