В Ноябрьске начальником управления молодежной политики стала Алена Олейник
В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) назначили начальника управления молодежной политики и туризма администрации. Им стала Алена Олейник, сообщили в пресс-службе администрации города.
Алена Олейник
Фото: Пресс-служба администрации Ноябрьска
Алена Олейник с 2007 года работает в сфере молодежной политики Ноябрьска. Она провела чемпионат по интеллектуальным играм на кубок губернатора ЯНАО «Битва интеллектов», «Встреча поколений». В 2022 году Алену Олейник получила премию департамента молодежной политикки ЯНАО «За вклад в реализацию молодежной политики в ЯНАО» в номинации «Профессионал».
Напомним, ранее в округе назначили нового заместителя главы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа по социальным вопросам. Им стала Влада Ятокина.