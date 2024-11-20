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Замглавы по социальным вопросам Тазовского района ЯНАО стала Влада Ятокина

Влада Ятокина назначена заместителем главы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по социальным вопросам. Об этом сообщили на сайте районной администрации.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Влада Ятокина родилась в 1973 году в пос. Приютово в Башкирии. В 2003 году она окончила Башкирский государственный педагогический университет по специальности «Психология» (квалификация «Педагог-психолог»). В 2013 году госпожа Ятокина получила второе высшее образование по специальности Тюменском государственном университете (ТюмГУ) по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовой стаж Влады Ятокиной составляет 25 лет, все это время она работала в Тазовском районе. До вступления в должность замглавы она возглавляла администрацию села Газ-Сале (Тазовский район).

Главой Тазовского района с июля 2023 года является Виктор Югай. До этого он возглавлял окружной департамент АПК.

Анна Капустина

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