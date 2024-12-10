В Ростовской области предложили ввести понятие «семья с ребенком-инвалидом»

На встрече председателя заксобрания Ростовской области Александра Ищенко с представителями ростовского регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) было предложено на федеральном уровне ввести понятие «семья с ребенком-инвалидом». Об этом сообщает пресс-служба донского парламента.

Как следует из сообщения, отсутствие понятия приводит к разночтению, а, значит, к различной правоприменительной практике в отношении таких семей. Также необходимо включить в состав такой семьи совершеннолетнего недееспособного инвалида с детства.

На встрече поднималась и проблемы обеспечения горячим питанием обучающихся детей-инвалидов, не имеющих статуса «ограниченные возможности здоровья», совершенствования нормативных документов в сфере опекунства и предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал об учреждении звания «Почетный донор Ростовской области» в регионе. Соответствующее постановление было утверждено на заседании в правительстве региона 9 декабря. Оно вступит в силу с 1 января 2025 года.

Анна Марьина