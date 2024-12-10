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В Екатеринбурге врачи спасли мужчину после одновременного инфаркта и инсульта

Неврологи городской клинической больницы №14 Екатеринбурга спасли 81-летнего мужчину, у которого после инсульта случился инфаркт, сообщил минздрав Свердловской области.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Мужчине стало плохо, когда он сопровождал жену на прием к онкологу. «По дороге к кабинету он внезапно почувствовал себя плохо, упал, отнялась правая сторона тела — налицо клиническая картина инсульта»,— рассказали в учреждении.

После врачи провели процедуру тромболизиса для растворения сгустка, который вызвал нарушение мозгового кровообращения. Когда состояние пациента стабилизировалось, у него случился инфаркт миокарда.

По словам врача-невролога Светланы Деминой, одновременное возникновение инсульта и инфаркта может привести к летальному исходу. «При этом инфаркт более опасен тем, что смерть может наступить мгновенно»,— сказала она и добавила, что такие состояния развиваются на фоне гипертонии и стресса.

Напомним, ранее в Екатеринбурге хирурги спасли пациента с некрозом поджелудочной железы. Ему провели 15 операций.

Виталий Красиков

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