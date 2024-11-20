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В Екатеринбурге хирурги спасли пациента с некрозом поджелудочной железы

Врачи городской клинической больницы №14 в Екатеринбурге спасли 45-летнего пациента с прогрессирующим некрозом поджелудочной железы, сообщил минздрав Свердловской области. Ему провели 15 операций.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мужчина поступил в наше отделение в тяжелом состоянии с сильной болью, которая длилась уже три дня, и клинической картиной острого панкреатита. В ходе экстренной операции был выявлен прогрессирующий панкреонекроз с перитонитом. После первого хирургического вмешательства мы еще долгое время боролись с гнойным осложнением и провели в общей сложности 15 операций, удаляя омертвевшие ткани»,— рассказал врач-хирург городской клинической больницы №14 Александр Плясунов.

В послеоперационный период у пациента произошли два аррозивных кровотечения — врачи перелили почти три литра крови и столько же плазмы, сообщила пресс-служба правительства Свердловской области. В общей сложности пациент провел в реанимации 78 дней. На данный момент он находится дома и продолжает лечение амбулаторно.

Напомним, ранее уральские врачи спасли 56-летнюю женщину с опухолью весом более 8 кг. Женщина с миомой матки наблюдала увеличение живота два года, но полагала, что фигура изменилась по естественным причинам, поэтому не обращалась к медикам до тех пор, пока игнорировать проблему стало невозможно.

Ксения Тарских

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