В Ростове 32 многоквартирных дома остались без отопления из-за аварии в сети

В Советском районе Ростова ограничено теплоснабжение 32 многоквартирных домов по ул. Стабильная, ул. Жмайлова и ул. Малиновского из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики.

Днем, 10 декабря, был выявлен дефект на тепловых сетях по ул. Малиновского, 40/10. К устранению аварийной ситуации привлечены три ремонтные бригады ООО «Ростовские тепловые сети». Теплоснабжение потребителей временно ограничено.

Завершить работы планируется сегодня до 19:00.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о введении в работу насосных станций в Гуково после ночного отключения. Водоснабжение города и близлежащих населенных пунктов восстановлено.

Ева Китаева