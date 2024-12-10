Руководство вооруженной оппозиции Сирии приказало боевикам покинуть города

Командование вооруженных исламистских формирований Сирии приказало своим боевикам покинуть занятые ими города, сообщили «Аль-Хадат» и Reuters со ссылкой на источники. Вместо них решено направить полицию и силы безопасности, связанные с «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана в России террористической и запрещена) — главной силой коалиции группировок.

Reuters пишет, что на улицах Дамаска «заметно сократилось» число вооруженных людей. В столице вновь открываются банки и магазины, на дорогах нормализовалось движение, многие правительственные учреждения возобновили работу.

Коалиция исламистских группировок начала наступление на подконтрольную правительству территорию 27 ноября. К 30 ноября боевики захватили Алеппо, а в начале декабря — Хаму и Хомс. 8 декабря исламисты зашли в Дамаск. К этому моменту президент Башар Асад, решивший покинуть пост, уехал из страны. Он получил политическое убежище в России.

10 декабря стало известно о назначении главы переходного правительства Сирии. Им стал соратник ХТШ (признана в России террористической и запрещена) Мухаммед аль-Башир, прежде возглавлявший так называемое Сирийское правительство спасения в провинции Идлиб. Он будет исполнять обязанности премьера до 1 марта 2025 года.

Об отношении мира к пришедшим к власти формированиям — в материале «Ъ» «Смотрите в следующих Сириях».