Бронирования туров в Абхазию снизились на фоне энергокризиса

В Абхазии с 9 декабря введены ограничения на подачу электроэнергии до пяти часов в сутки. Из-за этого в соседней республике ожидается снижение турпотока, считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Крупные отели продолжают принимать гостей, используя автономные генераторы. По данным туроператора «Мультитур», зимой работает около 10% объектов размещения в стране.

Национальный туроператор АЛЕАН сообщает о снижении динамики бронирований. «До проблем с электричеством направление на новогодние каникулы бронировалось на 40% активнее, чем в прошлом году»,— отметили в пресс-службе компании.

Ситуация повлияла и на планирование летнего отдыха. По данным АЛЕАН, число бронирований на лето 2025 года сократилось на 10% по сравнению с периодом до введения ограничений.

С 10 декабря власти Абхазии также планируют отключать интернет в ночное время. Туроператоры пока не получили отзывов от туристов об этом нововведении.

«Ъ-Сочи» писал, что власти Абхазии обратились к России с просьбой возобновить социальные выплаты. Соответствующее обращение направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба.

Вячеслав Рыжков