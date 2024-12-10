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Коммерсантъ FM
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Путин призвал снизить бюрократическую нагрузку на педагогов

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека обратил внимание на работу по созданию престижа профессии педагога. Он сказал, что у учителей должно быть больше времени для содержательного обучения, и призвал снизить бюрократическую часть их работы.

«Мы постоянно в последнее время об этом говорим — о перегруженности различными отчетными документами и врачей, и педагогов — давно говорим, все время к этому обращаемся. Надеюсь, что-то к лучшему меняется — наверное, пока не так много»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Разобраться с проблемой перегруженности учителей «бумажной работы» Владимир Путин впервые призвал в 2015 году. В 2022 году был принят закон о сокращении бюрократической нагрузки на учителей. Он запрещает возлагать на педагогов подготовку документов, которые не указаны в определенном перечне.

Подробнее — в материале «Ъ» «Два пишут, три в уме».

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