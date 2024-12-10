В Альметьевске уборкой снега занимаются 18 единиц специализированной техники, 23 дорожных рабочих и 150 дворников, предоставленных управляющими компаниями. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Альметьевске дорожные службы перевели на усиленный режим работы

Фото: Пресс-служба администрации Альметьевска В Альметьевске дорожные службы перевели на усиленный режим работы

Фото: Пресс-служба администрации Альметьевска

Специалисты МУП «ГУАД» накануне обработали улично-дорожную сеть противогололедными материалами, а с утра начали расчистку основных улиц города. В первую очередь очищаются спуски, подъемы, пешеходные переходы, лестничные марши и подходы к социальным учреждениям.

Кроме того, дорожные рабочие убирают остановочные павильоны и кольцевые развязки. Готовность техники для уборки снега составляет 100%.

Ранее сообщалось, что в Казани ночью в уборке снега было задействовано 203 единицы техники.

Анар Зейналов