В Елабуге на благоустройство пляжной зоны выделят 6,5 млн руб.

В Елабуге планируют выделить 6,5 млн на благоустройство пляжной зоны. Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.

На пляжной зоне планируют устроить покрытия тротуаров из брусчатки. Плитки будут песчаного цвета. Заказчиком работ выступает департамент строительства при исполкоме Елабужского района. Денежные средства выделят из бюджета района. Работы должны выполнить до 30 июня 2025 года. Контракт будет действовать до 30 сентября 2025 года.

По данным портала госзакупок, ранее в Елабуге уже направляли почти 4,7 млн на благоустройство пляжной зоны. На объекте планировали демонтировать металлические ограждения, разобрать асфальтобетонные покрытия, установить ступени и устроить выравнивающие слои из песка и щебня.

В октябре мэр Елабуги Рустем Нуриев в своем Telegram-канале опубликовал видео, где показано, как будет выглядеть новый городской пляж.

Диана Соловьёва