Мэр Елабуги показал видео, как будет выглядеть новый городской пляж

Мэр Елабуги Рустем Нуриев в своем Telegram-канале выложил видео, где показано, как будет выглядеть новый городской пляж. Объект организуют на набережной Камы.

Ранее Рустем Нуриев показал рабочие эскизы будущего городского пляжа. На них можно увидеть павильон, фотозону, спасательную вышку, зоны со скамейками, пляжные душевые и фонари. На территории объекта установят лестницы и пандусы. Также планируют поставить стеллу с названием города Елабуга.

Как сообщало «Реальное время», длина пляжа составит 350 метров, ширина песчаного берега — 50 метров, а в некоторых местах — до 80 метров.

Подготовка к строительству пляжа началась еще в 2022 году. Строители отсыпали и уплотняли дамбу. В 2023 году начали работу по намыву песка, она велась в три смены.

Диана Соловьёва