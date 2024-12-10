РЖД ускорит поезд из Нижневартовска в Адлер на 9,5 часов

Российские железные дороги вводят новый график движения пассажирских поездов с 15 декабря 2024 года. Впервые расписание составлено на три года и будет действовать до 12 декабря 2027 года с возможностью корректировки в марте и октябре, сообщает пресс-служба РЖД.

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Как уточняется, маршрут поезда №345/346 Нижневартовск — Адлер станет быстрее. Время в пути до черноморского курорта сократится на девять с половиной часов, в обратном направлении — на четыре с половиной часа. Состав будет отправляться через день вместо прежнего графика по отдельным датам.

В новогодние праздники на горнолыжный курорт Сочи запустят туристические поезда «Лыжная стрела» и «Новогодняя ночь». Туристический поезд «Сочи», завершивший основной сезон 7 октября, возобновит рейсы в начале 2025 года.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте временно изменят расписание пригородных поездов. Изменения связаны с проведением ремонтных работ 10 и 11 декабря 2024 года.

Вячеслав Рыжков