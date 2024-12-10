Расписание пригородных поездов временно изменят в Сочи

В связи с проведением ремонтных работ 10 и 11 декабря 2024 года в Сочи временно изменят расписание пригородных поездов на направлениях Имеретинский курорт — Туапсе, Аэропорт — Туапсе, Лазаревская — Роза Хутор. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Во вторник, 10 декабря, изменится время отправления и прибытия ряда поездов. Например, поезд №6105 Сочи — Роза Хутор отправится со станции Сочи на 6 минут позже обычного графика, в 11:53, а прибудет на конечную станцию в 13:00, с задержкой в 4 минуты. Также изменения затронут рейсы Туапсе — Имеретинский курорт, Лоо — Аэропорт Сочи.

В среду, 11 декабря, корректировки коснутся поездов Аэропорт — Лазаревская и Имеретинский курорт — Туапсе. Так, поезд №6022 отправится со станции Аэропорт в 03:18, на 5 минут позже, но прибудет в Лазаревскую по прежнему графику, в 05:30. Перечень изменений можно найти в Telegram-канале департамента транспорта курорта.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки с учетом изменений в расписании. Полную информацию о времени отправления и прибытия можно получить на вокзалах или в официальных приложениях транспортной компании.

«Ъ-Сочи» писал, что изменения в расписании из-за ремонтных работ затронули ряд пригородных поездов на маршруте Туапсе — Имеретинский курорт. Ремонтные работы продлятся до 14 декабря. Из-за этого специалисты скорректировали движение поездов под номерами 6831 и 6804.

Мария Удовик