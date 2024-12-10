Кристиан Нобоа хочет вернуться в ФК «Сочи» после завершения карьеры

Бывший полузащитник ФК «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что хотел бы вернуться в клуб после завершения игровой карьеры. Об этом футболист сообщил в интервью «Матч ТВ», отметив, что президент клуба Борис Ротенберг оказал ему значительную поддержку в сложные периоды, однако предложений по работе в клубе от него пока не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В январе 2024 года господин Нобоа покинул «Сочи» и вернулся в Эквадор, подписав контракт с клубом «Эмелек». Этот переход стал завершением его российского этапа карьеры, в ходе которого 38-летний футболист стал самым возрастным легионером, забивавшим в чемпионате России.

Кристиан Нобоа объяснил, что переход в эквадорский клуб был обусловлен ностальгией по родине, но он подчеркнул, что с теплотой вспоминает время, проведенное в России.

«Ъ-Сочи» писал, что ФК «Сочи» достиг своей десятой победы в текущем сезоне Мелбет-Первой лиги. В матче 21-го тура, который прошел на домашнем стадионе «Фишт», команда одержала верх над челнинским «КАМАЗом» с результатом 2:0.

Мария Удовик