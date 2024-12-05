ФК «Сочи» обыграл челнинский «КАМАЗ» и закрепился в четверке сильнейших

Футбольный клуб «Сочи» одержал свою 10 победу в этом сезоне Мелбет-Первой лиги. В рамках 21-го тура сочинцы на домашнем стадионе «Фишт» обыграли челнинский «КАМАЗ». Счет составил 2:0, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Первый гол в матче забил нападающий Павел Мелешин на 21-й минуте, продолжив серию выступлений и отметившись седьмым результативным ударом за клуб в чемпионате. Второй гол забил Кирилл Кравцов на 36-й минуте.

Эта победа позволила «Сочи» закрепиться в четверке лидеров с 37 очками.

«Ъ-Сочи» писал, что скончался тренер Академии ФК «Сочи» Евгений Крюков. Он занимался подготовкой юных вратарей и внес значительный вклад в развитие молодых спортсменов. Клуб выразил соболезнования семье и близким.

Мария Удовик