Врач-уролог спас пассажира от инсульта на борту самолета Сочи — Тюмень

Во время рейса из Сочи в Тюмень одному из пассажиров стало плохо. Пострадавшего спас врач из Тюмени, сообщили в инфоцентре правительства региона в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На борту самолета, выполнявшего рейс Сочи — Тюмень, возник экстренный случай: у одного из пассажиров начались резкие головные боли, головокружение и тошнота. В ответ на его просьбу о помощи бортпроводник объявил по громкой связи о необходимости медицинской помощи.

На помощь пришел врач-уролог Областной клинической больницы №2 Эрнест Эльдарович. По его словам, у молодого человека произошел гипертонический криз. После измерения артериального давления специалист принял необходимые меры для его стабилизации. Специалист уточнил, что спустя время состояние пострадавшего пассажира улучшилось.

Тюменский врач напомнил пассажирам о важности соблюдения рекомендаций лечащего врача во время путешествий, таких как регулярный прием медикаментов, поддержание водного баланса и необходимость вставать из кресла для разминки.

«Ъ-Сочи» писал, что на рейсе из Сочи в Самару фельдшер Степан Андреевич оказал первую помощь пассажиру, которому стало плохо. Пострадавший побледнел, стал потеть и потерял сознание на несколько секунд. Благодаря вмешательству специалиста состояние пассажира удалось стабилизировать до приземления.

Мария Удовик