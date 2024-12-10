В среднем в регионах России водителями такси работают около 5–7% иностранных граждан. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Общественного совета по развитию такси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В России в сфере такси работает до 7% мигрантов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ В России в сфере такси работает до 7% мигрантов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В пресс-службе рассказали, что требование мигрантам работать в сфере такси не новое. Подобный запрет действует в ряде регионов уже много лет. За это время отрасль смогла успешно перестроиться.

«По данным опроса регионов, где уже имеется подобный запрет, по степени влияния на дефицит водителей никто не ставит этот фактор на первое место»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Летом Общественный совет по развитию такси проводил всероссийский опрос среди перевозчиков такси. В Татарстане 90% представителей отрасли рассказали о дефиците водителей. В среднем он составляет до 10%. По данным опроса, больше всего на дефицит кадров негативно влияют ужесточившиеся требования таксомоторного законодательства. Также фиксируется уход водителей в смежные отрасли и в зону СВО.

Ранее стало известно, что в Татарстане планируют запретить мигрантам работать в сфере такси, охраны, права и других отраслях.

Диана Соловьёва