Около 8 тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Сочи

В преддверии новогодних праздников из Сочи организовали отправку около 8 тонн строительных материалов, мебели, инструментов и продуктов питания для бойцов СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На линию боевого соприкосновения направили строительные материалы и необходимые инструменты. Также жители ТОС «Головинка» и предприниматели Лазаревского района собрали партию субтропических фруктов, консервов, варенья и сладостей.

Заместитель главы города Галина Москалева отметила важность участия Советов ТОС в общественных инициативах. Этот груз доставят в Марковский район ЛНР, откуда он попадет на позиции защитников, уточнила госпожа Москалева.

Отправки гуманитарной помощи из Сочи осуществляют регулярно, включая поставки в госпитали для раненых. По словам Галины Москалевой, по поручению главы города Андрея Прошунина оказывается всесторонняя поддержка как по просьбам самих бойцов, так и их семей.

С начала специальной военной операции из Сочи отправили свыше 1,5 тыс. тонн гуманитарной помощи для военнослужащих, а также для гражданских жителей новых регионов России.

«Ъ-Сочи» писали, что для поддержки семей мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО, в Сочи выделили около 90 млн руб. из благотворительного фонда «Скорей добрей». Этот фонд на постоянной основе организует сбор и отправку гуманитарной помощи как в зону операции, так и в пострадавшие от конфликта районы в приграничной Курской области.

Мария Удовик