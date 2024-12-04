В Сочи семьям участников СВО выплатили около 90 млн рублей с начала года

В рамках поддержки семей мобилизованных и добровольцев СВО в Сочи выделили порядка 90 млн руб. из средств благотворительного фонда «Скорей добрей». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На недавнем заседании Координационного совета, которое возглавил заместитель главы города Вадим Снегирев, обсуждали новые обращения от членов семей мобилизованных и добровольцев, а также самих военнослужащих, касающиеся получения адресной финансовой помощи.

При подписании контракта на военную службу в Сочи сумма единовременных выплат, в том числе федеральные, региональные и муниципальные средства, достигает 2,2 млн руб. Благотворительный фонд «Скорей добрей» оказывает адресную финансовую поддержку семьям военнослужащих. Пока общая сумма составила около 90 млн руб.

Кроме того, фонд регулярно организует сбор и отправку гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, а также в районы, пострадавшие от конфликта в приграничной Курской области.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте в 2024 году 15 социально ориентированных некоммерческих организаций получили субсидии на реализацию своих проектов общим объемом 5 млн руб. В городе действует межведомственная комиссия, которая занимается координацией и мониторингом доступности.

Мария Удовик