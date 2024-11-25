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Расписание пригородных поездов на участке Туапсе — Имеретинский курорт изменили

Из-за ремонтных работ, которые пройдут с 24 ноября по 14 декабря 2024 года, изменили расписание движения ряда пригородных поездов на участке Туапсе — Имеретинский курорт. В частности, корректировки затронули составы №6831 и №6804, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи в своем Telegram-канале.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Поезд №6831 Туапсе — Имеретинский курорт отправляется со станции Туапсе в 07:36, следуя по расписанию до станции Лазаревская без изменений. Далее на участке Лазаревская — Имеретинский курорт поезд будет следовать с изменениями по времени. На станциях Лазаревская, Волконская, Чемитоквадже и других увеличат время остановок. Прибытие состава на станцию Имеретинский курорт ожидают в 11:38.

Поезд №6804 Имеретинский курорт — Туапсе отправляется со станции Имеретинский курорт в 06:27. На участке Чемитоквадже — Туапсе поезд следует с изменением графика. На некоторых станциях время остановок сократят. Прибытие на станцию Туапсе запланировано на 10:06. Пассажирам рекомендуется заблаговременно планировать свои поездки с учетом изменений в расписании пригородных поездов. Полностью ознакомиться с корректировками можно в Telegram-канале департамента транспорта Сочи.

Мария Удовик

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