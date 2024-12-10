Девять улиц Сочи остались без газа из-за аварийных работ

В центральном районе Сочи временно прекращено газоснабжение девяти улиц из-за аварийно-восстановительных работ на газопроводе среднего давления в районе переулка Горького. Без газа утром во вторник, 10 декабря, остались жители улиц Первомайская, Кубанская, Красная, Нагорная, Войкова, Москвина, Орджоникидзе, переулка Морского и Курортного проспекта, сообщает пресс-служба администрации курорта.

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Исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства администрации Сочи Евгений Шелковников сообщил: «Специалисты проводят комплекс мер для оперативного устранения возникших неполадок. Для обеспечения безопасности работ на сетях было прекращено газоснабжение части потребителей. Планируется, что до наступления темного времени суток работы будут завершены, далее начнется поэтапный пуск газа потребителям».

«Сочигоргаз» планирует возобновить подачу газа к 19:00.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте с момента запуска программы догазификации приняли более 6,1 тыс. заявок от горожан. Большинство из них — 82% — уже оформили в виде договоров.

Вячеслав Рыжков