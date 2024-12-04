Более 6,1 тысячи заявок на догазификацию приняли в Сочи

С момента запуска программы догазификации в Сочи приняли более 6,1 тыс. заявок от горожан, из которых 82% уже оформили в виде договоров. Об этом сообщает глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

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На рабочей встрече мэр обсудил с генеральным директором компаний «Газпром газораспределение Краснодар» и «Газпром межрегионгаз Краснодар» Геннадием Нараевым ход реализации программы догазификации на курорте. В рамках программы природный газ уже поступил в дома более 850 жителей курорта.

В 2024 году газовые сети запустили в дома жителей Вардане, а работы по строительству сетей в Якорной Щели и Головинке находятся на завершающем этапе.

«Ъ-Сочи» писал, что три объекта «Сочитеплоэнерго», в том числе расположенные в отдаленных районах, перевели на газ. На курорте модернизировали котельную №25 на Измайловской улице. Выполненные работы позволили повысить надежность теплоснабжения 20 многоквартирных домов, школы, детского сада, дома культуры и офиса врача общей практики.

Мария Удовик