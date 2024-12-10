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Коммерсантъ FM
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Steam обновил рекорд по числу одновременных пользователей

Американская компания Valve сообщила, что за выходные сервис цифровой дистрибуции видеоигр Steam побил рекорд по количеству одновременных онлайн-пользователей. 8 декабря в сети одновременно находились свыше 39,2 млн геймеров.

Резкий скачок числа онлайн-пользователей может быть связан с выходом сразу нескольких популярных игр: если на первом и втором месте по онлайну находились Counter-Strike 2 и Dota 2, то на третьем и четвертом месте — недавно вышедшие Path of Exile 2 и Marvel`s Rivals.

В прошлый раз Steam установил рекорд одновременных пользователей в сентябре 2024 ода — тогда онлайн одновременно находилось свыше 38 млн геймеров.

Евгений Федуненко

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