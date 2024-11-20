В аэропорту Кольцово установят станцию для розыска багажа

В аэропорту Кольцово прошла презентация сервиса розыска багажа «BAGS поиск». В ближайшее время новое оборудование установят в зоне досмотра багажа. В рамках конференции собрались более 40 представителей авиакомпаний и аэропортов из России, Белоруссии и Армении, сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

Новая разработка позволяет автоматически обрабатывать невостребованный багаж на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Теперь агенту не нужно будет заносить данные о невостребованном багаже в систему розыска вручную. Багаж помещается в станцию, которая анализирует размеры, форму, цвет, повреждения, бирки на багаже и автоматически формирует максимально полный и точный кейс в системе розыска багажа. Далее с помощью «BAGS поиск» агент оперативно организует доставку багажа владельцу.

Как пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе аэропорта Кольцово, данным оборудованием могут пользоваться только сотрудники. Однако посетители аэропорта могут обратиться к ним за помощью. Через «BAGS поиск» можно будет искать и возвращать не только багаж, но и оставленные в аэропорту или на борту самолета личные вещи.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Кольцово образовалась большая очередь в зоне досмотра. Вечером 17 ноября в зоне досмотра пассажиров выстроилась очередь из 100 человек, так как работал только один проверочный пункт.

Валерия Шестопалова