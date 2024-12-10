В Ярославле нашли поставщика снегоплавильных установок

Снегоплавильные установки для Ярославля поставит местная компания ООО «Промышленная группа "Ликон"». Соответствующая информация размещена на сайте zakupki.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что МБУ «Горзеленхозстрой» закупало три снегоплавильные установки за 24,7 млн руб. Определение поставщика приостановили из-за жалобы одного из участников в МУФАС, однако через шесть дней приостановку отменили. Как сообщает портал Yarnews, жалобу признали необоснованной.

По результатам аукциона, в котором приняли участие пять компаний, победителем стало ярославское «Ликон». Организация поставит снегоплавильные станции за 8,6 млн руб., что почти в три раза дешевле изначальной цены. Поставить оборудование должны в течение 100 дней.

Алла Чижова