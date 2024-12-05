В Ярославле приостановили закупку снегоплавильных установок

В Ярославле закупка трех снегоплавильных установок приостановлена по жалобе в МУФАС. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов, Телеграм Фото: Артем Молчанов, Телеграм

Установки закупало МБУ «Горзеленхозстрой» по начальной цене 24,7 млн руб. В ходе торгов, в которых приняли участие пять компаний, цена упала почти в три раза — до 8,6 млн руб. Победитель аукциона не назван. Однако один из участников подал жалобу в МУФАС по Ярославской и Костромской областям. ООО «Экосистемы» из Ижевска нашло ошибку в собственной заявке. Компания написала, что неверно указала номер своего расчетного счета в банке, а комиссия должна была это увидеть.

«Учитывая, что при формировании заявки нами была допущена техническая ошибка, то такая заявка подлежала отклонению как не соответствующая требованиям документации аукциона. Считаем, что при рассмотрении заявок члены комиссии халатно отнеслись к своим обязанностям, направленным на всестороннее и правильное рассмотрение заявок»,— говорится в жалобе.

Заявитель потребовал у МУФАС приостановить подведение итогов аукциона и провести внеплановую проверку. Сейчас жалоба находится на рассмотрении, в связи с чем подведение итогов приостановлено.

Антон Голицын