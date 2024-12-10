Небензя в шутку предложил США помощь в поимке главы запрещенной ХТШ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание, что Госдепартамент США предлагает вознаграждение за содействие в поимке главы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммеда аль-Джулани. Москва предложила Вашингтону дать адрес, где тот находится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Небензя

Фото: ООН Василий Небензя

Фото: ООН

«Госдепартамент признает аль-Джулани лидером ХТШ (признана террористической и запрещена в России.— "Ъ") и предлагает вознаграждение в размере $10 млн тем, кто поможет его задержать. Я сказал американцам: дайте нам 10 млн. Мы знаем, как вам помочь. Мы дадим вам адрес, по которому вы сможете его найти»,— сказал господин Небензя журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Исламисты захватили власть в Сирии 7 декабря, спустя меньше чем две недели после начала наступления. ХТШ (признана террористической и запрещена в России) стала одной из группировок, которая свергла президента Башара Асада. Лидер группировки Абу Мухаммед аль-Джулани раньше состоял в «Аль-Каиде» (признана в РФ террористической и запрещена) и воевал против американских военных в Ираке.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Смотрите в следующих Сириях».