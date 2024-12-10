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Коммерсантъ FM
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Небензя в шутку предложил США помощь в поимке главы запрещенной ХТШ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание, что Госдепартамент США предлагает вознаграждение за содействие в поимке главы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммеда аль-Джулани. Москва предложила Вашингтону дать адрес, где тот находится.

Василий Небензя

Василий Небензя

Фото: ООН

Василий Небензя

Фото: ООН

«Госдепартамент признает аль-Джулани лидером ХТШ (признана террористической и запрещена в России.— "Ъ") и предлагает вознаграждение в размере $10 млн тем, кто поможет его задержать. Я сказал американцам: дайте нам 10 млн. Мы знаем, как вам помочь. Мы дадим вам адрес, по которому вы сможете его найти»,— сказал господин Небензя журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Исламисты захватили власть в Сирии 7 декабря, спустя меньше чем две недели после начала наступления. ХТШ (признана террористической и запрещена в России) стала одной из группировок, которая свергла президента Башара Асада. Лидер группировки Абу Мухаммед аль-Джулани раньше состоял в «Аль-Каиде» (признана в РФ террористической и запрещена) и воевал против американских военных в Ираке.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Смотрите в следующих Сириях».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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