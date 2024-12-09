УК в Сочи привлекли к ответственности за угрозу безопасности полетов

Сочинская транспортная прокуратура провела проверку и выявила нарушения в обеспечении безопасности полетов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе инспекции специалисты установили, что многоквартирные дома, расположенные возле взлетно-посадочной полосы аэропорта, не оборудовали необходимым световым ограждением. Это создавало потенциальную угрозу для безопасности воздушного движения.

После выявления нарушений транспортный прокурор направил представления руководителям УК, которые отвечают за содержание и безопасность зданий. По результатам рассмотрения данных представлений нарушенные требования устранили, на домах установили необходимые световые ограждения.

Также в соответствии с ч. 6 ст. 11.3 КоАП РФ (невыполнение правил размещения маркировочных знаков и устройств, необходимых для обеспечения безопасности полетов) УК привлекли к административной ответственности.

Мария Удовик