Нетаньяху даст показания в суде по делу о мошенничестве и взятках

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху даст первые показания в суде по делам о коррупции, расследование которых началось в 2016 году. Всего в его отношении возбуждено три дела: «Дело 1000», «Дело 2000» и «Дело 4000». Господину Нетаньяху предъявлены обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Перед дачей показаний Биньямин Нетаньяху провел первую за три месяца пресс-конференцию, передает The Times of Israel. Издание пишет, что премьер «развязал яростную атаку на правовую систему, правоохранительную систему, СМИ в целом и конкретных журналистов».

«Восемь лет я ждал, чтобы представить правду. Восемь лет я ждал, чтобы окончательно покончить с дикими и нелепыми обвинениями в свой адрес. Восемь лет я ждал, чтобы разоблачить жестокую охоту на ведьм. Преступления не было, но они его искали. Они не нашли преступления, поэтому они его придумали»,— сказал премьер Израиля.

Обвинения Биньямину Нетаньяху были предъявлены в 2019 году. Первое связано с возможной взяткой в несколько сотен миллионов долларов в виде льгот для израильского телеканала в обмен на благоприятное освещение в СМИ. Второе касается предполагаемого сговора между премьером и издателем одной из газет. Согласно версии третьего обвинения, Нетаньяху также получал дорогостоящие подарки от продюсера Арнона Милчэна и миллиардера Джеймса Пакера в обмен на покровительство.

За дачу взяток премьеру Израиля грозит до десяти лет лишения свободы, за мошенничество и злоупотребление доверием — до трех лет. Издание Axios пишет, что в последние дни Биньямин Нетаньяху пытался использовать падение режима Башара Асада в Сирии как повод отложить дачу показаний. Несколько министров на заседании 7 декабря потребовали от прокуроров согласиться на перенос процесса.

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