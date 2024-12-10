Верховный суд не стал рассматривать жалобу осужденного экс-дипломата США Фогеля

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, осужденного на 14 лет за контрабанду наркотиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Марк Фогель и его супруга прибыли в Москву 14 августа 2021 года рейсом из Нью-Йорка. В аэропорту Шереметьево его остановили сотрудники таможни, поскольку служебные собаки отреагировали на багаж. При досмотре обнаружили марихуану и гашишное масло, спрятанные в упаковках от контактных линз и картриджах для электронных сигарет.

Марк Фогель работал преподавателем англо-американской школы в Москве. До мая 2021 года он обладал дипломатическим статусом, что, по версии следствия, позволяло ему участвовать в организации канала поставки наркотиков в Россию для их последующего сбыта среди учащихся школы.