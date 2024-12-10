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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: США передали Украине не менее 847 ракет Patriot

США передали Украине не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (MSE), следует из анализа «РИА Новости» бюджетных отчетов американского Минобороны. Точное количество поставленных Киеву ракет MSE Пентагон не раскрывал. В июне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что приоритетные поставки этих ракет Украине будут продолжаться «следующие 16 месяцев».

В первом отчете за январь 2023 года сообщалось о переводе $956 млн на закупку ракет, но конкретный тип не уточнялся. Эти средства были частью «секретной программы». Из второго отчета в апреле того же года стало известно, что эти $956 млн добавили к бюджету американских вооруженных сил для приобретения ракет MSE, увеличив его с $1,037 млрд до $1,993 млрд.

Изначально планировалось купить 252 ракеты MSE, потратив на это названные $1,037 млрд. Разница, говорится в материале, свидетельствует, что именно эти ракеты стали частью «секретной программы» и были направлены Киеву. В последующих отчетах также было упоминание о секретных программах для восполнения запасов Пентагона.

В бюджетном отчете армии США на 2025 год уточняется, что в 2023-м бюджет на закупку ракет MSE вырос с $1,037 млрд до $2,47 млрд. Это позволило приобрести 375 дополнительных ракет при средней стоимости одной ракеты около $3,85 млн. В 2024 году бюджет составил $3,03 млрд, что дало возможность закупить еще 472 ракеты. В целом планируется закупка 3376 ракет MSE для полного оснащения подразделений армии самих США, включая замену радаров и пусковых установок системы Patriot, отправленных на Украину.

Агентство Bloomberg сообщало, что на встрече в Брюсселе 3–4 декабря министры иностранных дел стран НАТО сосредоточились на вопросах о поставках оружия, в то время как правительства государств—членов альянса рассматривают различные сценарии возобновления переговоров. Рассматриваемые командой избранного президента США Дональда Трампа варианты мирного урегулирования предполагают отказ Украины от вступления в НАТО, чего и требовала Россия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Киев ждет особого приглашения».

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Какое дальнобойное оружие угрожает России

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Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — бомбардировщик Tornado. Характеристики ракеты: максимальная дальность — 250 км, масса — 1,3 т&lt;br> На фото: британские ВВС в районе Персидского залива, 2003 год

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — бомбардировщик Tornado. Характеристики ракеты: максимальная дальность — 250 км, масса — 1,3 т
На фото: британские ВВС в районе Персидского залива, 2003 год

Фото: Cpl Paul Saxby, RAF Pool / AP

Крылатые ракеты класса «земля – земля» ATACMS (Army Tactical Missile System). Имеют модификации ATACMS Block I, ATACMS Block II, ATACMS Block IA, ATACMS Block IIA. Характеристики: максимальная дальность — 140-300 км, масса — 1,3–1,6 т, оснащена осколочными элементами

Крылатые ракеты класса «земля – земля» ATACMS (Army Tactical Missile System). Имеют модификации ATACMS Block I, ATACMS Block II, ATACMS Block IA, ATACMS Block IIA. Характеристики: максимальная дальность — 140-300 км, масса — 1,3–1,6 т, оснащена осколочными элементами

Фото: Fort Sill

Ракеты ATACMS и пусковая установка HIMARS

Ракеты ATACMS и пусковая установка HIMARS

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — французский многоцелевой истребитель Rafale

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — французский многоцелевой истребитель Rafale

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пуск американских управляемых реактивных снарядов GMLRS. Характеристика ракет GMLRS M30/31: максимальная дальность — 84-90 км, масса — 302 кг. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS

Пуск американских управляемых реактивных снарядов GMLRS. Характеристика ракет GMLRS M30/31: максимальная дальность — 84-90 км, масса — 302 кг. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS

Фото: Rick Rzepka / U.S. Army

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG перед установкой на ее носитель — бомбардировщик Tornado

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG перед установкой на ее носитель — бомбардировщик Tornado

Фото: HO / Cpl Mark Bailey RAF ASA / Reuters

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже

Фото: Lewis Joly / AP

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Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — бомбардировщик Tornado. Характеристики ракеты: максимальная дальность — 250 км, масса — 1,3 т
На фото: британские ВВС в районе Персидского залива, 2003 год

Фото: Cpl Paul Saxby, RAF Pool / AP

Крылатые ракеты класса «земля – земля» ATACMS (Army Tactical Missile System). Имеют модификации ATACMS Block I, ATACMS Block II, ATACMS Block IA, ATACMS Block IIA. Характеристики: максимальная дальность — 140-300 км, масса — 1,3–1,6 т, оснащена осколочными элементами

Фото: Fort Sill

Ракеты ATACMS и пусковая установка HIMARS

Фото: Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U.S. Army / AP

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG и ее носитель — французский многоцелевой истребитель Rafale

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пуск американских управляемых реактивных снарядов GMLRS. Характеристика ракет GMLRS M30/31: максимальная дальность — 84-90 км, масса — 302 кг. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS

Фото: Rick Rzepka / U.S. Army

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG перед установкой на ее носитель — бомбардировщик Tornado

Фото: HO / Cpl Mark Bailey RAF ASA / Reuters

Франко-британская ракета Storm Shadow/SCALP-EG на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже

Фото: Lewis Joly / AP

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