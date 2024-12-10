«РИА Новости»: США передали Украине не менее 847 ракет Patriot

США передали Украине не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (MSE), следует из анализа «РИА Новости» бюджетных отчетов американского Минобороны. Точное количество поставленных Киеву ракет MSE Пентагон не раскрывал. В июне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что приоритетные поставки этих ракет Украине будут продолжаться «следующие 16 месяцев».

В первом отчете за январь 2023 года сообщалось о переводе $956 млн на закупку ракет, но конкретный тип не уточнялся. Эти средства были частью «секретной программы». Из второго отчета в апреле того же года стало известно, что эти $956 млн добавили к бюджету американских вооруженных сил для приобретения ракет MSE, увеличив его с $1,037 млрд до $1,993 млрд.

Изначально планировалось купить 252 ракеты MSE, потратив на это названные $1,037 млрд. Разница, говорится в материале, свидетельствует, что именно эти ракеты стали частью «секретной программы» и были направлены Киеву. В последующих отчетах также было упоминание о секретных программах для восполнения запасов Пентагона.

В бюджетном отчете армии США на 2025 год уточняется, что в 2023-м бюджет на закупку ракет MSE вырос с $1,037 млрд до $2,47 млрд. Это позволило приобрести 375 дополнительных ракет при средней стоимости одной ракеты около $3,85 млн. В 2024 году бюджет составил $3,03 млрд, что дало возможность закупить еще 472 ракеты. В целом планируется закупка 3376 ракет MSE для полного оснащения подразделений армии самих США, включая замену радаров и пусковых установок системы Patriot, отправленных на Украину.

Агентство Bloomberg сообщало, что на встрече в Брюсселе 3–4 декабря министры иностранных дел стран НАТО сосредоточились на вопросах о поставках оружия, в то время как правительства государств—членов альянса рассматривают различные сценарии возобновления переговоров. Рассматриваемые командой избранного президента США Дональда Трампа варианты мирного урегулирования предполагают отказ Украины от вступления в НАТО, чего и требовала Россия.

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