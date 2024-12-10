Мордашов заявил об отсутствии конфликта с вологодским губернатором Филимоновым
Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов отрицает наличие конфликта с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Об этом он заявил на бизнес-форуме «Поколение». Ранее господин Филимонов пригласил «на татами, ковер или ринг» оппонента, имени которого не назвал, но заявлял, что тот распространяет «заказные сплетни».
Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«У меня с ним нет конфликта. Я время от времени читаю его различные высказывания. Как я понимаю, у него, наверное, есть со мной конфликт, но у меня с ним точно нет»,— сказал господин Мордашов (цитата по РБК).
Алексей Мордашов отметил, что расценивает слова господина Филимонова о готовности выйти на ринг как попытку перевести дискуссию в другую плоскость. Предприниматель отметил, что считает забавным ситуацию, при которой губернатор области вызывает на поединок крупнейшего инвестора региона.