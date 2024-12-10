Мордашов заявил об отсутствии конфликта с вологодским губернатором Филимоновым

Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов отрицает наличие конфликта с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Об этом он заявил на бизнес-форуме «Поколение». Ранее господин Филимонов пригласил «на татами, ковер или ринг» оппонента, имени которого не назвал, но заявлял, что тот распространяет «заказные сплетни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«У меня с ним нет конфликта. Я время от времени читаю его различные высказывания. Как я понимаю, у него, наверное, есть со мной конфликт, но у меня с ним точно нет»,— сказал господин Мордашов (цитата по РБК).

Алексей Мордашов отметил, что расценивает слова господина Филимонова о готовности выйти на ринг как попытку перевести дискуссию в другую плоскость. Предприниматель отметил, что считает забавным ситуацию, при которой губернатор области вызывает на поединок крупнейшего инвестора региона.