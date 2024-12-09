После пожара в многоэтажке Ростова возбудили уголовное дело

По факту пожара в многоэтажном доме по улице Вятской в Первомайском районе Ростова-на-Дону следователи СУ СКР по Ростовской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, в следственный отдел по Первомайскому району поступило сообщение, что в одной из квартир многоэтажки, где был потушен пожар, обнаружены тела двух мужчин и одной женщины. У всех троих — признаки отравления продуктами горения.

«В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего». Расследование уголовного дела продолжается.«,— рассказали в СУ СКР по региону.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что на место происшествия выехал заместитель прокурора Владимир Ходурский. Надзорным ведомством организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Расследование уголовного дело взято прокуратурой на контроль.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», пожар на девятом этаже многоэтажки по улице Вятской, 41/1 произошел вечером 9 декабря. Троих человек удалось спасти, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. Пожар на площади 40 кв. м. был локализован в 19:50. В 20:12 ГУ МЧС заявило о ликвидации открытого горения.

Дмитрий Михеенко