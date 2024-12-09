В Ростове прокуратура организовала проверку после пожара в многоквартирном доме
Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с пожаром, произошедшем вечером 9 декабря в Первомайском районе Ростова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области
Установлено, что возгорание произошло по адресу ул. Вятская, 41/1 на девятом этаже многоквартирного дома. В результате пожара три человека погибли – двое мужчин и женщина.
На место происшествия выехал заместитель прокурора области Владимир Ходурский. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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