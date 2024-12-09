В Ростове прокуратура организовала проверку после пожара в многоквартирном доме

Прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с пожаром, произошедшем вечером 9 декабря в Первомайском районе Ростова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области Фото: пресс-служба СУ СКР по Ростовской области

Установлено, что возгорание произошло по адресу ул. Вятская, 41/1 на девятом этаже многоквартирного дома. В результате пожара три человека погибли – двое мужчин и женщина.

На место происшествия выехал заместитель прокурора области Владимир Ходурский. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о ликвидации открытого горения в 20:12 на площади 40 кв. м.

Ева Китаева