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Более 50 улиц в Сочи могут остаться без света во вторник

Во вторник, 10 декабря, без электричества могут остаться жители 52 улиц в Сочи. Изменения связаны с ремонтными работами на электрооборудовании. Ограничения продлятся с 7:00 до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

До 19:00 света может не быть на улицах Тимашевская, Гомельская, Нагуляна, Форелевая, Краснофлотская, Дачная, Славянская, Малиновая, Искры, Ивановская, Новгородская, Мурманская. С отключениями могут столкнуться жители улиц Пятигорская, Шаумяна, Транспортная, Пластунская, Донская, Тимирязева, Высокогорная.

Во вторник электричества может не быть в переулках Ландышевый, Строительный, Конторский. Отключения из-за ремонтных работ могут произойти в поселках Бжид, Атарбеково, Якорная щель, Дагомыс.

Света может не быть в селах Тенгинка, Горное Лоо, а также в СТ «Черноморец-2», «Дружба», «Флора». Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте без воды могут остаться несколько улиц и переулков. Временные неудобства произойдут из-за плановых ремонтных работ на магистральном водоводе.

Мария Удовик

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